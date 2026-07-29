Coahuila apuesta por sus ocho Pueblos Mágicos para atraer turismo

Con destinos que van desde viñedos y dunas hasta cañones, pozas naturales y sitios paleontológicos, Coahuila busca consolidarse como opción top para vacacionar

Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila se perfilan como la principal apuesta turística del estado para esta temporada vacacional, con una oferta que combina turismo de naturaleza, aventura, gastronomía, vitivinicultura, historia y experiencias culturales distribuidas en las cinco regiones de la entidad.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, destacó que destinos como Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, Arteaga, Viesca, Candela, Guerrero, Múzquiz y General Cepeda ofrecen alternativas para distintos tipos de visitantes, desde quienes buscan actividades al aire libre hasta quienes prefieren recorridos históricos o enológicos.

Entre los sitios con mayor demanda destacan Parras de la Fuente, por sus vinícolas y su tradición vitivinícola; Cuatro Ciénegas, por sus pozas naturales, las Dunas de Yeso y sus paisajes desérticos; y Arteaga, que durante el verano concentra visitantes atraídos por la Sierra de Arteaga, sus cañones y actividades de ecoturismo.

En tanto, General Cepeda fortalece su oferta con recorridos paleontológicos y arqueológicos; Múzquiz promueve el turismo cultural a través de las comunidades Mascoga y Kikapú; mientras que Viesca, Candela y Guerrero complementan la oferta con espacios naturales, arquitectura histórica y sitios emblemáticos para el turismo familiar.

La funcionaria aseguró que las condiciones de seguridad permiten a los visitantes recorrer las distintas regiones del estado por carretera durante el periodo vacacional, lo que ha favorecido el crecimiento de la actividad turística y el desplazamiento entre los diferentes destinos.