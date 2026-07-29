Elección de Coahuila deja hasta 33 denuncias penales

Las cifras también muestran que, aunque el número de denuncias es inferior al registrado en procesos de mayor dimensión, como el de 2024 con 107 investigaciones

Las denuncias por presuntos delitos electorales aumentaron de manera significativa durante el proceso para renovar el Congreso de Coahuila, al grado de superar por amplio margen las registradas en la anterior elección intermedia, cuando no se inició una sola investigación por este tipo de conductas.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Coahuila- 29 de julio

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de este año la Fiscalía General del Estado abrió 33 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales, derivadas de denuncias presentadas durante el desarrollo del proceso comicial.

Las investigaciones forman parte de los reportes mensuales de incidencia delictiva del fuero común que el organismo federal integra con la información proporcionada por las fiscalías estatales, e incluyen posibles conductas como la compra o coacción del voto, promoción ilegal de candidatos, uso indebido de recursos y la obstaculización del derecho de los ciudadanos a emitir su sufragio.

El contraste con la elección de 2020 resulta notable. En aquel proceso, en el que también únicamente se renovó el Congreso local —conocido como una "elección huérfana" al no coincidir con otros cargos de elección popular—, no se reportó ninguna carpeta de investigación por delitos electorales.

Las cifras también muestran que, aunque el número de denuncias es inferior al registrado en procesos de mayor dimensión, como el de 2024, cuando se contabilizaron 107 investigaciones, o el de 2023, con 55, sí supera las 18 carpetas iniciadas durante la elección judicial del año pasado.

Por municipios, Matamoros concentra el mayor número de investigaciones con 11 carpetas abiertas, seguido de Saltillo con nueve. Monclova acumula cuatro expedientes y Torreón tres, mientras que el resto de las denuncias se distribuyen en otros municipios de la entidad.

El incremento en las indagatorias refleja una mayor judicialización de las denuncias presentadas durante el reciente proceso electoral y coloca a esta elección legislativa como una de las que más investigaciones por presuntos delitos electorales ha generado entre los comicios en los que únicamente se renovó el Congreso del Estado.