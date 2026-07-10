Juez vincula a proceso a exalcaldesa de Múzquiz

De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Coahuila, el juzgador fijó además un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria

La ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, permanecerá por lo menos seis meses más en prisión, luego de que un juez de control la vinculara a proceso por el delito de peculado, y le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal, el juez encontró elementos para vincular a proceso a Flores Guerra, derivado de denuncias presentadas por la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción de Coahuila, conocida como Fiscalía Anticorrupción.

Aunque la defensa de la ex alcaldesa intentó desacreditar las acusaciones, el juez encontró datos de prueba suficientes para vincularla a proceso por peculado en su modalidad de disposición de inmuebles en cuantía mayor, y estableció un plazo de seis meses para la investigación.

Debido a que se consideró que la imputada podría evadirse de la acción de la justicia, se determinó que ésta permanezca ingresada en el Centro de Readaptación Social Femenil de Saltillo.

Flores Guerra fue aprehendida el sábado pasado en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con autoridades de Nuevo León, para ser trasladada posteriormente al Cereso femenil de Saltillo.

La situación legal de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania “N”, se complicó luego de que un juez de control ordenara su vinculación a proceso por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos y le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada.

Juez fija plazo para la investigación complementaria

De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Coahuila, el juzgador fijó además un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La exfuncionaria es investigada por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones, en la modalidad de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocación ilegal de fondos, así como por peculado en su modalidad de disposición de bienes muebles por una cuantía mayor.

Tania Flores Guerra fue detenida el pasado 4 de julio en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando se disponía a pasar la noche, luego de regresar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la Ciudad de México, donde presentó una denuncia relacionada con los resultados de la reciente elección judicial en Coahuila.

De acuerdo con la carpeta de investigación judicializada por la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, el presunto daño al erario asciende a 15 millones de pesos.

Actualmente, Tania Flores enfrenta 2 causas penales; de ambas ya fue vinculada a proceso.



Este lunes fue vinculada a proceso por la causa penal 1241/2026 por los delitos de Ajercicio Abusivo de funciones y Peculado.



La administración de Tania Flores Guerra mantiene pendientes al menos 11 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, esto sin contar que se habrían observado por la Auditoria Superior del Estado 22 millones de pesos.