Coahuila

Coahuila instala más Puntos Violeta para mujeres en riesgo

Autoridades y UAdeC firman convenio para ampliar Puntos Violeta, espacios seguros que protegen a mujeres y niñas ante violencia de género

  • 20
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Vinculación Ciudadana, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación de Coahuila, firmaron un convenio para instalar puntos Violeta, los cuales tienen la finalidad de crear espacios seguros para mujeres en peligro de violencia.

En el lobby del Centro Cultural Universitario Campus Arteaga, se firmó el documento por la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López; la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores; la titular de la Secretaría de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González; la secretaria de Vinculación Ciudadana, María Bárbara Cepeda; además del fiscal del Estado de Coahuila, Federico Fernández.

En este evento se mencionó que ya son más de 135 puntos Violeta instalados en edificios educativos, de los cuales 29 pertenecen a la UAdeC.

Se dio a conocer que uno de los principales objetivos es que se puedan identificar o ubicar los Puntos Violeta para que las mujeres, adolescentes y niñas que se encuentren en situación de violencia de género acudan a ellos y encuentren un espacio donde se sientan seguras, siendo resguardadas mientras sus casos se canalizan de forma correcta ante las instancias correspondientes.


