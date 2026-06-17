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Coahuila

UAdeC y CECyTEC unen esfuerzos por la salud estudiantil

El convenio permitirá realizar revisiones médicas, acciones preventivas y programas de autocuidado para fortalecer el bienestar de los alumnos en Coahuila

  • 17
  • Junio
    2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Medicina Unidad Sureste, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) para impulsar acciones orientadas a la promoción, prevención y atención de la salud entre la comunidad educativa de esta institución.

El acuerdo contempla la realización de revisiones de salud, exámenes médicos y servicios con enfoque preventivo.

La firma del convenio se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría y estuvo encabezada por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, y la directora general del CECyTEC, Lucía Azucena Ramos.

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Durante el acto, el rector destacó que la universidad trabaja diariamente para generar acciones positivas en beneficio de las y los jóvenes, como parte de su compromiso con la educación pública en Coahuila.

Por su parte, Lucía Azucena Ramos agradeció el respaldo de la UAdeC en un tema fundamental como la salud estudiantil, al señalar que estas iniciativas contribuirán a mejorar la calidad de vida de los jóvenes.

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En tanto, el director de la Facultad de Medicina, Jesús Ángel Padilla Gámez, afirmó que el objetivo es brindar herramientas que fortalezcan el autocuidado y el bienestar de la comunidad, en congruencia con la vocación de servicio de la máxima casa de estudio.


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