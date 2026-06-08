Coahuila rompe récord de participación electoral; cierran con 51%

La elección para renovar el Congreso de Coahuila registró una participación ciudadana histórica del 51.01 por ciento, de acuerdo con los resultados finales del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), superando los niveles alcanzados en anteriores procesos para elegir diputaciones locales.

Más de 1.24 millones de ciudadanos acudieron a votar en Coahuila

Con el 100 por ciento de las 4 mil 319 actas capturadas, el PREP concluyó la contabilización de la jornada electoral celebrada el domingo 7 de junio, confirmando que más de 1.24 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los integrantes de la próxima Legislatura estatal.

Los datos finales muestran una participación de 51.0063 por ciento, equivalente a 1 millón 249 mil 807 votos emitidos, una cifra que rebasa el umbral histórico que suelen registrar las elecciones intermedias en la entidad y que tradicionalmente presentan una menor afluencia que los procesos para gobernador o presidente de la República.

Estos son los resultados obtenidos por cada uno de los partidos participantes

En cuanto a los resultados, la alianza PRI-UDC obtuvo 684 mil 515 votos, equivalentes al 55.01 por ciento de la votación válida, y mantuvo ventaja en los 16 distritos electorales de mayoría relativa, perfilándose para conservar el control político del Congreso local.

La coalición Morena-PT se consolidó como segunda fuerza electoral con 326 mil 012 sufragios, correspondientes al 26.20 por ciento de la votación, mientras que Nuevas Ideas alcanzó 73 mil 367 votos para un 5.89 por ciento.

Más atrás se ubicaron el Partido Verde con 32 mil 392 votos (2.60%), PAN con 26 mil 877 (2.16%), Movimiento Ciudadano con 24 mil 496 sufragios (1.97%) y México Avante con 7 mil 227 votos (0.58%).

PREP reporta más de 64 mil votos nulos

El PREP también reportó 64 mil 330 votos nulos, equivalentes al 5.17 por ciento del total emitido, así como 2 mil 526 sufragios para candidaturas no registradas.

La elección de Coahuila fue la única jornada electoral local realizada en México durante 2026, por lo que sus resultados fueron observados a nivel nacional.

Además de la alta participación, las autoridades electorales destacaron que el proceso se desarrolló con la instalación del cien por ciento de las casillas y sin incidentes graves que afectaran el desarrollo de la votación.

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