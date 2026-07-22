Caen matrimonios y crecen divorcios en Coahuila: Inegi

Datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Inegi muestran una caída importante en el número de personas casadas

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Aunque el matrimonio continúa siendo la condición conyugal más frecuente entre la población adulta, cada vez son más las personas que optan por la unión libre, permanecen solteras o atraviesan procesos de separación y divorcio en Coahuila.

Así lo revelan los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que analizó a más de 2.5 millones de personas mayores de 18 años en la entidad.

De acuerdo con el estudio, el 40.7% de los adultos en Coahuila reportó estar casado, lo que mantiene al matrimonio como la situación conyugal predominante.

Sin embargo, la cifra representa una disminución significativa frente al 47.9% registrado en la edición anterior de la encuesta.

En términos porcentuales, la reducción fue cercana a ocho puntos, reflejando una tendencia de largo plazo que también se observa en otras regiones del país.

Solteros y parejas en unión libre van en aumento

Mientras los matrimonios disminuyen, otras formas de convivencia continúan creciendo.

La soltería pasó de representar el 24% de la población adulta a 24.7%. Aunque el incremento parece moderado, en números absolutos significa que las personas solteras aumentaron de aproximadamente 533 mil a más de 626 mil habitantes.

Por su parte, la unión libre también ganó terreno. El porcentaje pasó de 15.8 a 17.2%, lo que equivale a un crecimiento de alrededor de 344 mil a 434 mil personas que viven bajo este esquema.

Separaciones y divorcios muestran el mayor crecimiento

Uno de los cambios más notorios aparece en los indicadores relacionados con rupturas de pareja.

Las personas separadas pasaron de representar el 4% de la población adulta a 7.1%. En números absolutos, la cifra prácticamente se duplicó, al pasar de cerca de 88 mil a aproximadamente 179 mil personas.

Los divorcios también registraron un incremento importante. El porcentaje subió de 2.4 a 3.5%, mientras que el número de personas divorciadas pasó de poco más de 53 mil a alrededor de 88 mil habitantes.

La viudez también mostró un crecimiento relevante. De 5.1% pasó a 6.8%, lo que representa un aumento de aproximadamente 111 mil a más de 172 mil personas.

Una tendencia que también se observa en México

Cabe señalar que dicho fenómeno no es exclusivo de Coahuila. Las estadísticas nacionales muestran una transformación similar durante las últimas dos décadas.

Según el Inegi, en 2005 el 47.6% de los mexicanos de 15 años o más estaba casado. Para 2025, la cifra descendió a 36.3%.

En contraste, la unión libre aumentó de 11.1 a 17.6% durante el mismo periodo. La soltería también creció, pasando de 31.9 a 33.2%, mientras que las separaciones, divorcios y casos de viudez registraron incrementos sostenidos.

Por otra parte, especialistas atribuyen estos cambios a factores económicos, sociales y culturales, entre ellos una mayor independencia financiera, nuevas prioridades personales, cambios en los proyectos de vida y una aceptación más amplia de modelos distintos al matrimonio tradicional.