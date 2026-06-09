Coahuila será el único estado que no tendrá diputado del PV

Luego de los resultados obtenidos por el Partido Verde Ecologista de México en la reciente jornada electoral, el diputado local Jorge Valdés reconoció que el mensaje enviado por la ciudadanía debe ser atendido con seriedad y responsabilidad por parte de la dirigencia y militancia del instituto político.

El legislador señaló que los resultados reflejan una decisión clara de los electores de respaldar otras opciones políticas, por lo que consideró necesario realizar una reflexión profunda sobre las causas que llevaron a este escenario, en lugar de buscar responsables o repartir culpas.

Valdés destacó que uno de los aspectos más relevantes del proceso electoral fue la creciente participación de los jóvenes, sector que cada vez adquiere mayor influencia en la vida democrática y en la definición de los resultados electorales.

Asimismo, lamentó que Coahuila esté próximo a convertirse en el único estado del país sin representación del Partido Verde en el Congreso local, situación que calificó como un hecho inédito para la fuerza política.

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