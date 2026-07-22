Suman 167 casos de gusano barrenador en Coahuila; 40 activos

Coahuila acumula 167 casos de gusano barrenador detectados en distintas regiones del estado, de los cuales 40 permanecen activos y 127 ya fueron controlados

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Las autoridades sanitarias y agropecuarias de Coahuila mantienen activos los operativos de vigilancia para contener la presencia del gusano barrenador, luego de que el estado acumulara 167 casos confirmados, de los cuales 40 continúan activos y 127 ya fueron controlados.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que las acciones se desarrollan en distintas regiones de la entidad mediante inspecciones en ranchos, atención a reportes de productores y aplicación de tratamientos preventivos para evitar la propagación del parásito.

Aplican tratamientos a casi 160 mil animales

Como parte de la estrategia sanitaria, las brigadas han suministrado doramectina a 159 mil 700 animales, una de las principales medidas utilizadas para reducir el riesgo de infestación y proteger la actividad pecuaria.

Además, continúan las campañas de vigilancia epidemiológica y capacitación dirigidas a productores y médicos veterinarios para reforzar la detección temprana de nuevos casos.

Hasta el corte más reciente, personal especializado ha realizado inspecciones en 4 mil 314 predios ubicados en 25 municipios del estado, donde se revisan animales, se verifican condiciones sanitarias y se atienden reportes relacionados con posibles infestaciones.

También se han llevado a cabo 53 jornadas de capacitación enfocadas en la identificación oportuna de lesiones compatibles con el gusano barrenador y en los protocolos de notificación a las autoridades.

Los registros oficiales muestran que el ganado bovino es la especie más afectada por el parásito.

De los 167 casos acumulados en la entidad:

86 corresponden a bovinos.

36 a perros.

15 a caprinos.

15 a equinos.

10 a ovinos.

3 a porcinos.

1 a conejo.

1 a felino.

Las autoridades recordaron que el gusano barrenador puede afectar a distintas especies cuando existen heridas abiertas, donde la mosca deposita sus larvas, provocando lesiones que requieren atención inmediata.

Casos se distribuyen en 16 municipios

Actualmente, la presencia del parásito ha sido confirmada en 16 municipios de Coahuila:

Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda, Parras, Cuatro Ciénegas, Matamoros, Ocampo, Candela, Jiménez, Monclova, Múzquiz, Nadadores, Sabinas, San Buenaventura y Torreón.

Además, la Secretaría de Desarrollo Rural señaló que las acciones de monitoreo continuarán concentrándose en estas localidades mediante visitas técnicas, supervisión permanente y atención inmediata a cualquier nuevo reporte.

Por su parte, las autoridades estatales reiteraron el llamado a los productores para revisar constantemente a sus animales y reportar cualquier lesión sospechosa, especialmente durante esta temporada, cuando las condiciones favorecen la aparición de heridas que pueden convertirse en puntos de infestación.

El objetivo, señalaron, es evitar que aumente el número de casos activos, reducir gradualmente la presencia del parásito y proteger la producción ganadera de Coahuila mediante vigilancia sanitaria, tratamientos veterinarios y coordinación con el sector pecuario.