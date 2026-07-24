Coahuila destaca en Olimpiada Internacional de Matemáticas

Los siete estudiantes que representaron al estado obtuvieron medallas y reconocimientos en el Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026

Coahuila puso en alto el nombre de México al obtener destacados resultados en el Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026, celebrado en Marina Bay, Singapur, donde participaron estudiantes de países de Asia, Europa y América.

La delegación coahuilense, integrada por siete estudiantes de Torreón, Saltillo y Monclova, consiguió un total de tres medallas de plata, siete de bronce y una mención honorífica, logrando que todos sus representantes obtuvieran algún reconocimiento durante la competencia internacional.

Entre los galardonados se encuentran Kaleb Sandoval Venegas, José Emiliano Aldama García, Luis Fabián Batres Burciaga y Wu Lin Jiayi Emeli, de Torreón; Alan Mateo Bernal Ríos, de Monclova; así como Gilberto Ledezma Juárez y Bruno Emiliano Dávila López, de Saltillo, quienes fueron premiados por su desempeño en las distintas pruebas matemáticas.

Las autoridades y organizadores destacaron que este resultado es reflejo del esfuerzo, la disciplina y la preparación de los estudiantes, además del respaldo de sus familias, entrenadores y docentes.

Asimismo, subrayaron que el desempeño de la delegación confirma el talento de los jóvenes coahuilenses para competir con éxito en escenarios académicos de nivel internacional.