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Coahuila

Colaboran corporaciones municipales en marcha de maestros

La presencia de las corporaciones permitió que la protesta se desarrollara de manera pacífica y sin reportes de situaciones de violencia.

  • 01
  • Junio
    2026

La movilización de maestros realizada este lunes 1 de junio en Saltillo se desarrolló bajo un operativo de seguridad y vialidad coordinado por autoridades municipales, con el objetivo de proteger tanto a los participantes como a los ciudadanos que transitaban por las principales calles de la ciudad.

Aunque la marcha provocó afectaciones temporales en la circulación vehicular, en todo momento se mantuvo el orden durante el recorrido.

Elementos de Tránsito Municipal implementaron acciones para agilizar el flujo vehicular y realizar desvíos en los puntos donde avanzaba el contingente, mientras que agentes de la Policía Preventiva brindaron acompañamiento para prevenir cualquier incidente que pudiera poner en riesgo a los manifestantes o a terceros. 

La presencia de las corporaciones permitió que la protesta se desarrollara de manera pacífica y sin reportes de situaciones de violencia.

Durante la jornada estuvo presente el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, quien reiteró que el gobierno municipal mantiene su disposición de respaldar este tipo de expresiones ciudadanas mediante operativos que garanticen la seguridad de todos los involucrados.

Señaló que, al igual que en otras manifestaciones, se continuará brindando apoyo para salvaguardar tanto el derecho a la libre expresión como la integridad de automovilistas y peatones.


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