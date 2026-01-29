Aquí Vamos Gratis continúa, pero sin bajar la guardia

El director de Movilidad en Saltillo, Víctor de la Rosa, informó que el proyecto Aquí Vamos Gratis, consolidado desde el mes de noviembre, avanza de manera positiva y se ha convertido en una realidad que ha sido bien recibida por la ciudadanía, la cual ha asumido un papel activo en el cuidado y correcto uso de las unidades de transporte.

El funcionario destacó que las y los usuarios colaboran reportando cualquier intento de daño a los camiones, los cuales cuentan con sistemas de videovigilancia al interior y exterior, lo que permite mantener un monitoreo constante y prevenir conductas indebidas.

Señaló que, aunque se han registrado algunos percances viales, el uso de cámaras ha facilitado la rápida resolución de los casos, aclarando responsabilidades y respaldando a los operadores cuando no les corresponde la culpa.

De la Rosa subrayó que el proyecto mantiene una política de cero tolerancia a malas prácticas, ya que también se han detectado conductas inapropiadas por parte de algunos choferes, quienes han sido separados del servicio.

Recalcó que Aquí Vamos Gratis exige un trato digno y profesional, por lo que quienes no cumplan con ofrecer un buen servicio quedan fuera del programa, reafirmando así el compromiso de mantener un transporte gratuito, seguro y eficiente para la población.

