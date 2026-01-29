Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Transporte_Saltillo_3a61f16c04
Coahuila

Aquí Vamos Gratis continúa, pero sin bajar la guardia

El funcionario destacó que las y los usuarios colaboran reportando cualquier intento de daño a los camiones, los cuales cuentan con sistemas de videovigilancia

  • 29
  • Enero
    2026

El director de Movilidad en Saltillo, Víctor de la Rosa, informó que el proyecto Aquí Vamos Gratis, consolidado desde el mes de noviembre, avanza de manera positiva y se ha convertido en una realidad que ha sido bien recibida por la ciudadanía, la cual ha asumido un papel activo en el cuidado y correcto uso de las unidades de transporte.

El funcionario destacó que las y los usuarios colaboran reportando cualquier intento de daño a los camiones, los cuales cuentan con sistemas de videovigilancia al interior y exterior, lo que permite mantener un monitoreo constante y prevenir conductas indebidas.

Señaló que, aunque se han registrado algunos percances viales, el uso de cámaras ha facilitado la rápida resolución de los casos, aclarando responsabilidades y respaldando a los operadores cuando no les corresponde la culpa.

IMG_5277.jpeg

De la Rosa subrayó que el proyecto mantiene una política de cero tolerancia a malas prácticas, ya que también se han detectado conductas inapropiadas por parte de algunos choferes, quienes han sido separados del servicio.

Recalcó que Aquí Vamos Gratis exige un trato digno y profesional, por lo que quienes no cumplan con ofrecer un buen servicio quedan fuera del programa, reafirmando así el compromiso de mantener un transporte gratuito, seguro y eficiente para la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5967_988d9d0d57
Videovigilancia en Ramos Arizpe permite detención de 15 personas
IMG_5292_f193387326
Daña estructura de seguridad en colegio y se da a la fuga
INFO_7_COLLAGE_4_9fb4556364
Video: persecución por pipa robada termina en el AIFA
publicidad

Últimas Noticias

AP_26031021034175_f3696b5921
Venezuela apunta a liberación de presos por motivos políticos
cbtis_chequeo_2026_c983017f12
Manuel Guerra inspecciona CBTIS antes de visita de la presidenta
Juan_Ramon_de_la_Fuente_12361761f3
Canciller sostiene llamada con Marco Rubio; estrechan relación
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
publicidad
×