Comprará Coahuila libros de texto con recursos del estado

"Se ha dicho que el gobernador no quiere, pero no, no es el gobernador, escuchamos a la gente, escuchamos a la sociedad y bueno, la educación de Coahuila siempre ha sido impecable para nuestros niños, lo que sucede en estas circunstancias lo hemos ido resolviendo nosotros mismos".

Miguel Riquelme.