Asegura Fiscalía propiedad en Contry del Sol

La propiedad que ha entrado en polémica por la supuesta intervención irregular en el Cerro de la Silla fue asegurada bajo una carpeta de investigación para impedir el paso a terceros, pese a la molestia de vecinos de la colonia Contry del Sol.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) explicaron que la carpeta de investigación 3476/2024 corresponde a un caso en el que el inmueble fue asegurado para evitar que se cometa algún delito.

Y añadió que el predio permanece en posesión de su propietario, es decir, que el dueño puede ingresar y no terceros.

Esta información fue consultada con la autoridad luego de que vecinos de la colonia Contry Sol informaron que, en la malla ciclónica del predio, que se ubica en la calle Rosario Castellanos, fue colocada una lona con un sello de suspensión de la FGNL.

La lona cuenta con el numeral 0254 y corresponde a la unidad de investigación UTM/MTY según consta en el documento.

Dichas protestas se han intensificado por la falta de información y el uso de elementos de la policía de Guadalupe para mantener alejados a habitantes de dicha colonia y dar paso a trabajadores al predio en cuestión.

A pesar de que los vecinos de Contry del Sol argumentan que no existe una carpeta en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el órgano judicial reveló que sí hay una carpeta, pero esta permite solo el acceso al dueño del terreno y no va contra ninguna intervención.

En entrevista para El Horizonte, una integrante de la asociación Vecinos del Contry Cuarto y Quinto Sector, quien pidió guardar su identidad, relató que fue la alcaldesa quien ordenó a los uniformados a retirar a los vecinos que bloqueaban el acceso al terreno.

Sin cuidar la integridad de los habitantes de la zona, que en su mayoría son personas de la tercera edad, quienes también se han pronunciado en contra de la intervención en el terreno.

''La alcaldesa mandó cuatro granaderas o cinco como si fuéramos ladrones el predio, entonces la gente se puso en la puerta y les dijo, no van a entrar, porque ustedes no traen documentos y no van a entrar, porque no queremos que se desbaste la flora y la fauna'.

Mandaron policías con armas largas y amenazando a las personas de la tercera edad, vulnerando los derechos de los adultos mayores, porque aquí generalmente somos todos adultos mayores de más de 70 años''.

Integrantes de dicha asociación han denunciado que se trata de un terreno de grandes dimensiones, que comprende desde la colonia Contry del Sol hasta Bosques de La Pastora, donde se busca construir una supuesta unidad habitacional.

Supuestamente, la edificación a la que se oponen podría cortar los diferentes arroyos y brazos que alimentan de agua al parque Las Cascadas, donde habitan especies como el jabalí blanco y acabar con el hábitat de este y muchos animales más.

