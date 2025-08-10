Cerrar X
Coahuila

Conductor ebrio choca contra luminaria y vuelca en Ramos Arizpe

Un conductor en presunto estado de ebriedad provocó un accidente la madrugada de este domingo al chocar contra una luminaria y volcar su vehículo

  • 10
  • Agosto
    2025

Un conductor en presunto estado de ebriedad provocó un accidente la madrugada de este domingo al chocar contra una luminaria y volcar su vehículo sobre la calle Morelos, antes de llegar al puente del bulevar Analco y a espaldas de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) en el municipio de Ramos Arizpe. 

De acuerdo con el reporte de autoridades, el automóvil se impactó de forma frontal contra el poste del alumbrado público, lo que ocasionó que terminara volcado sobre sus cuatro ruedas.

Policías municipales retuvieron al conductor por su estado inconveniente, mientras que paramédicos de Protección Civil verificaron que no presentara lesiones graves, por lo cual descartaron personas heridas en el lugar.

El percance, que se reportó 4:40 de la madrugada, dejó daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura pública, ya que la luminaria pertenece al municipio y por lo cual elementos de la Policía Municipal realizaron el inventario correspondiente para su reposición.


