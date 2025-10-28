Conductor vuelca su vehículo en bulevar Miguel Ramos Arizpe

Un hombre de 49 años resultó con lesiones leves luego de volcar su vehículo durante la noche de este martes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, frente a la agencia Chevrolet.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil y la Policía Municipal, el conductor, identificado como Francisco Muñiz Viera, residente de la colonia Satélite Norte en Saltillo, manejaba en estado de ebriedad cuando perdió el control de su automóvil al circular de sur a norte, provocando que la unidad terminara con el toldo hacia arriba sobre la vialidad.

El hombre fue atendido en el lugar por paramédicos y, aunque se encontraba bajo los efectos del alcohol, se negó a ser trasladado a un hospital, firmando el formato de responsabilidad.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal se hicieron cargo del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para el retiro del vehículo.

Según los oficiales, el conductor declaró que “perdió el control del auto”, aunque debido a su estado no pudo ofrecer mayores detalles sobre la causa de la volcadura.

