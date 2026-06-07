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Coahuila

Confía IEC en participación ciudadana durante jornada electoral

El presidente consejero del organismo destacó que el proceso electoral se lleva a cabo en un ambiente de tranquilidad, paz y seguridad en las distintas regiones

  • 07
  • Junio
    2026

El Instituto Electoral de Coahuila inició este domingo su sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada en la que se renovarán las 25 diputaciones que integran el Congreso del Estado.

El presidente consejero del organismo, Óscar Denis Rodríguez, manifestó su confianza en que se registre una importante participación ciudadana en las urnas, incluyendo a numerosos jóvenes que recientemente tramitaron y obtuvieron su credencial para votar, quienes tendrán la oportunidad de ejercer por primera vez su derecho al sufragio.

Destacan ambiente de paz y seguridad durante proceso electoral

El funcionario destacó que el proceso electoral se lleva a cabo en un ambiente de tranquilidad, paz y seguridad en las distintas regiones de la entidad.

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Asimismo, recordó que en las casillas especiales se cuenta con urnas electrónicas para facilitar la emisión del voto de aquellas personas que se encuentran fuera de su sección electoral, garantizando así una mayor accesibilidad para la ciudadanía durante esta jornada democrática.

PREP comenzará a partir de las 18:30 horas para conocer primeros resultados

Las casillas permanecerán abiertas hasta las 18:00 horas para recibir a los electores. Posteriormente, a las 18:30 horas, comenzará la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mediante el cual la población podrá conocer las primeras tendencias de la elección que definirá a quienes ocuparán los escaños del Congreso de Coahuila durante el próximo periodo legislativo.

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Las autoridades electorales reiteraron el llamado a participar y mantenerse informados a través de los canales oficiales del instituto.


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