Confía Grupo de Defensa Laboral en venta de AHMSA durante subasta

Alrededor de 200 obreros participaron este miércoles en la asamblea semanal del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., donde su presidente, Julián Torres Ávalos, informó resultados del plantón realizado en la Ciudad de México y expresó confianza en que la subasta de Altos Hornos de México no será declarada desierta y se concretará en la primera almoneda.

La venta de AHMSA representa, afirmó, un paso fundamental para la recuperación laboral y económica de la Región Centro.

Durante la reunión celebrada en la plaza principal, Torres Ávalos detalló que sostuvieron dos encuentros con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, además de una reunión con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Indicó que también dialogaron con el doctor Plácido Morales y con la jueza Ruth Haggi Huerta García en dos ocasiones distintas.

Agregó que acudieron al Instituto Mexicano del Seguro Social para abordar temas relacionados con pensiones y seguridad social de los trabajadores.

Señaló que en cada instancia expusieron la problemática que enfrentan los obreros tras el paro productivo de AHMSA y que actualmente se mantienen en espera de respuestas oficiales.

Torres Ávalos informó que la organización ya acordó participar como observadora en el proceso de subasta de AHMSA. Explicó que fueron notificados de que no podrán ingresar con celulares ni cámaras y que no tendrán intervención directa, sino únicamente presencia como observadores del procedimiento.

Subasta de AHMSA, paso clave para trabajadores

El dirigente precisó que presentó solicitud para que los siete integrantes de la mesa directiva asistan a la subasta de AHMSA. Señaló que, por motivos personales, algunos no podrán viajar, aunque estimó que al menos cinco representantes acudirán para atestiguar el proceso.

Sobre el número de inversionistas interesados, reconoció que no cuentan con información oficial.

“Siempre se ha hablado de cinco, seis o hasta siete inversionistas, pero no sabemos exactamente quiénes son”, comentó, al subrayar que basta con que uno concrete la compra para que la empresa reinicie operaciones.

La subasta de Altos Hornos de México se desarrolla dentro del proceso de quiebra mercantil, considerado uno de los más relevantes para la industria siderúrgica nacional.

En la Región Centro, diversos sectores han señalado que la reactivación de AHMSA impactaría de manera directa en el empleo, comercio y servicios.

Torres Ávalos reiteró que existe confianza entre los trabajadores en que la empresa se venderá en esta primera etapa. Sostuvo que la venta de AHMSA es un paso indispensable para avanzar hacia la regularización de adeudos laborales y la eventual recuperación de fuentes de empleo.

Finalmente, anunció que la próxima semana realizarán una movilización en la avenida de la presidenta y, posteriormente, acudirán como organización a la subasta.

Indicó que continuarán informando a los trabajadores sobre cada avance relacionado con la subasta de AHMSA y el futuro de la siderúrgica.

