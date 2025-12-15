Podcast
Tamaulipas

Restauranteros de Reynosa esperan repunte en cierre de año

El sector restaurantero de Reynosa no alcanzó las ganancias previstas en 2025, pero confía en un aumento de ventas de hasta 20% durante la temporada decembrina

  • 15
  • Diciembre
    2025

El sector restaurantero de Reynosa ha enfrentado un año complicado, marcado por altibajos que impidieron alcanzar las ganancias proyectadas para 2025, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en la ciudad, Juan Carlos Gutiérrez Lugo.

El dirigente empresarial explicó que, pese a las dificultades económicas, los establecimientos han mantenido sus puertas abiertas y la atención al público de manera constante, adaptándose a un entorno adverso.

“Ha sido un año complicado para nuestro gremio, con altas y bajas. Los restaurantes siempre vivimos con días buenos y días malos, pero seguimos dando la cara y respondiendo de forma agradable a quienes nos visitan”, señaló.

Detalló que las utilidades esperadas no se reflejaron como se tenía previsto, lo que obligó a muchos negocios a operar con cautela para sostener sus finanzas y mantener su funcionamiento.

Indicó que las expectativas del sector se concentran ahora en el cierre de año, particularmente durante el último mes, cuando las cenas navideñas y el periodo vacacional suelen generar un mayor flujo de clientes en los restaurantes locales.

De acuerdo con las proyecciones de Canirac Reynosa, se espera un incremento en las ventas de entre 15 y 20 por ciento durante estas fechas, lo que permitiría mitigar las pérdidas acumuladas a lo largo del año.

“Esperamos un aumento aproximado del 15 al 20 por ciento en estas fechas, lo que nos ayudaría a cerrar el año de mejor manera”, expresó.

Finalmente, Gutiérrez Lugo señaló que el objetivo principal del gremio es concluir el año manteniendo las fuentes de empleo y la operación de los negocios, a la espera de un mejor panorama económico para el próximo año.


Comentarios

Etiquetas:
