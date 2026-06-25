Confía Javier Díaz en que Miguel Riquelme dará buenos resultados

Afirmó que la colaboración entre los principales municipios de Coahuila permitirá impulsar proyectos regionales y mantener el desarrollo del estado

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, expresó su confianza en que Miguel Ángel Riquelme Solís pueda realizar un buen trabajo en caso de asumir la alcaldía de Torreón, al señalar que conoce de cerca su capacidad de gobierno tras haber colaborado durante la administración estatal que encabezó el exmandatario.

Díaz González reconoció que quien llegue a la presidencia municipal lagunera enfrentará un escenario complejo luego del fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González. Sin embargo, consideró que la experiencia de Riquelme Solís en la función pública será un factor importante para dar continuidad a los proyectos y atender los retos que enfrenta ese municipio.

Plantea fortalecer la coordinación entre Saltillo y Torreón

El edil saltillense destacó además que una eventual coordinación entre los gobiernos de Saltillo y Torreón fortalecería el trabajo conjunto en beneficio de ambas ciudades.

Afirmó que la colaboración entre los principales municipios de Coahuila permitirá impulsar proyectos regionales y mantener el desarrollo del estado mediante una agenda de cooperación institucional.