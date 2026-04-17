Confía Estado en lograr acuerdo presupuestal antes del Mundial

El secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, aseguró que el Estado mantiene gestiones permanentes para alcanzar un acuerdo con el Congreso local y contar con un presupuesto aprobado antes de la realización del Mundial de Futbol 2026.

El funcionario señaló que desde el Ejecutivo existe disposición total para construir consensos, aunque reconoció que la falta de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo ha complicado el avance del tema.

“Somos unos convencidos de que tenemos que tener presupuesto, debemos llegar a puntos de acuerdo. He estado todos los días en comunicación, insistiendo, buscando el cómo sí”, expresó.

¿Qué frena la aprobación del presupuesto en Nuevo León?

Flores Serna subrayó que la aprobación no depende únicamente del Gobierno estatal, sino de la voluntad de todas las partes involucradas, por lo que llamó a dejar de lado diferencias políticas para priorizar las necesidades de Nuevo León.

¿Cómo impacta la falta de presupuesto rumbo al Mundial 2026?

Indicó que la ausencia de un presupuesto afecta la planeación institucional y limita la capacidad de respuesta del Estado en proyectos estratégicos rumbo al Mundial, evento para el cual la entidad será una de las sedes.

“Ojalá y pronto podamos llegar, porque creo que Nuevo León no merece no tener presupuesto. Nuevo León y su gente es gente que asciende, gente echada para adelante, y no podemos estar en esta dinámica de que el Legislativo no quiera avanzar”, manifestó.

¿Cuándo podría resolverse el acuerdo?

Finalmente, confió en que en las próximas semanas se logren consensos que permitan destrabar la negociación y dar certeza financiera al Estado.

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