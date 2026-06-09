Controlan incendio de pipa con gasolina en Ramos Arizpe

La oportuna intervención de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe evitó una posible tragedia durante la madrugada de este martes, al controlar el incendio de un tractocamión que remolcaba dos autotanques cargados con un total de 63 mil 600 litros de gasolina sobre el Libramiento Norponiente.

Francisco Sánchez Aguirre, director de Protección Civil Municipal, informó que el siniestro ocurrió aproximadamente en el kilómetro 43 de esa vialidad, donde fue necesario cerrar la circulación en ambos sentidos mientras los cuerpos de emergencia combatían el fuego y eliminaban el riesgo de que las llamas alcanzaran los tanques de combustible.

De acuerdo con el reporte oficial, la unidad siniestrada pertenecía a la empresa Transportes SIMSA y era conducida por José Iván Robledo Vega, de 45 años de edad, quien señaló que procedía de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con destino a Gómez Palacio, Durango.

El operador transportaba dos autotanques con 31 mil 800 litros de gasolina cada uno.

Según su testimonio, detectó el fuego mientras circulaba por el libramiento, por lo que detuvo la marcha e intentó sofocar las llamas con un extintor de polvo químico seco; sin embargo, al no lograr controlarlas decidió retirarse a una distancia segura y solicitar apoyo de emergencia.

Las autoridades confirmaron que el conductor no presentó lesiones y que el incendio fue controlado antes de que alcanzara los remolques cargados con combustible, evitando un incidente de mayores dimensiones en una de las principales rutas de carga de la región.

Tras varias horas de labores, los cuerpos de emergencia lograron extinguir completamente el fuego y mantener bajo control la zona, mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar la unidad y restablecer la circulación vehicular.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar cómo inició el fuego en el tractocamión.

Comentarios