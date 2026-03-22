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Coahuila

Controlan incendio en Cerrito de la Cruz de Ramos Arizpe

Vecinos del sector fueron mantenidos a distancia como medida preventiva, mientras se realizaban las labores de control y enfriamiento en la zona afectada.

  • 22
  • Marzo
    2026

Un incendio registrado en la zona conocida como Cerrito de la Cruz fue controlado en su totalidad por cuerpos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños a viviendas, informaron autoridades de Protección Civil de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte, el fuego se concentró en un área donde presuntamente existía una fosa y estructuras improvisadas utilizadas como bodegas para almacenar objetos en desuso, sin valor considerable.

incendio cerrito de la cruz ramos arizpe

Elementos de emergencia trabajaron para evitar la propagación del incendio hacia zonas cercanas, logrando contenerlo en la parte central del terreno.

¿Qué medidas se tomaron con los vecinos?

Vecinos del sector fueron mantenidos a distancia como medida preventiva, mientras se realizaban las labores de control y enfriamiento en la zona afectada.

Autoridades confirmaron que el incendio fue controlado al 100 por ciento y no representó riesgo para viviendas aledañas.

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