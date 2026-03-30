Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
coahuila_rio_mezquites_c1887f68e4
Coahuila

Denuncian clausura irregular del Río Mezquites

Empresarios acusan fallas en inspección ambiental y advierten impacto económico previo a Semana Santa en Cuatro Ciénegas

  • 30
  • Marzo
    2026

Empresarios del sector turístico acusaron una clausura irregular del Río Mezquites, en Cuatro Ciénegas, al denunciar presuntas violaciones al debido proceso durante las inspecciones que derivaron en el cierre de uno de los principales atractivos naturales de la región. De acuerdo con Armando de la Garza Gaytán, representante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, las revisiones realizadas por autoridades ambientales se llevaron a cabo durante varios días sin que se notificaran irregularidades claras; sin embargo, posteriormente se señalaron supuestas faltas relacionadas con infraestructura que, afirmó, ha operado por más de una década sin observaciones previas.

El empresario sostuvo que en el operativo participaron inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y personal de áreas naturales protegidas, quienes —dijo— no respetaron el derecho de audiencia de los prestadores de servicios ni siguieron los procedimientos legales que obligan a emitir observaciones previas y otorgar plazos para su corrección antes de aplicar medidas como la clausura.

Advirtió que la decisión se tomó en un momento crítico para el sector, a unos días del inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, periodo en el que se concentra una parte significativa de los ingresos turísticos del municipio. En ese sentido, alertó que el cierre del río Mezquites tendrá un impacto económico severo, al afectar no solo a hoteles y operadores turísticos, sino también a trabajadores, comercios, proveedores y familias que dependen directamente de esta actividad.

De la Garza Gaytán señaló que en los últimos años Cuatro Ciénegas ha registrado inversiones relevantes en infraestructura hotelera, restaurantera y de servicios, lo que ha permitido posicionarlo como uno de los destinos más importantes de Coahuila y avanzar en su consolidación como un punto turístico competitivo en el norte del país.

Hizo un llamado a las autoridades ambientales para revisar la actuación de sus equipos y evitar que se profundicen las afectaciones económicas en la región, al tiempo que insistió en que el sector empresarial no se opone a la regulación ni a la protección del medio ambiente, pero exige que las inspecciones se realicen con apego a la ley, transparencia y sin afectar de manera abrupta la actividad productiva.

El cierre del río Mezquites se suma a una serie de operativos ambientales en distintas zonas del país, donde empresarios han manifestado preocupación por la forma en que se ejecutan las inspecciones, especialmente cuando coinciden con periodos clave para la actividad económica local.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_02_21_at_12_07_31_AM_8ba5468e19
Intensifica gobierno acciones contra empresas y pedreras
publicidad

Últimas Noticias

673daed090357b1673f4a0f6c0c538e06712855f_e8fa956a08
Arrasa BTS con su álbum regreso y lidera la revista Billboard
AP_26089831632194_4883b6873a
Las Vegas volverá a ser la sede del Super Bowl en 2029
wall_street_abre_rojo_aranceles_trump_ue_317c2cd4cd
Wall Street cierra mixto por cierre de petróleo superior a US$100
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
Estadio_Azteca_18f59afd33
Muere aficionado en el Estadio Azteca tras caer de palco
publicidad
×