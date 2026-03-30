Denuncian clausura irregular del Río Mezquites

Empresarios del sector turístico acusaron una clausura irregular del Río Mezquites, en Cuatro Ciénegas, al denunciar presuntas violaciones al debido proceso durante las inspecciones que derivaron en el cierre de uno de los principales atractivos naturales de la región. De acuerdo con Armando de la Garza Gaytán, representante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, las revisiones realizadas por autoridades ambientales se llevaron a cabo durante varios días sin que se notificaran irregularidades claras; sin embargo, posteriormente se señalaron supuestas faltas relacionadas con infraestructura que, afirmó, ha operado por más de una década sin observaciones previas.

El empresario sostuvo que en el operativo participaron inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y personal de áreas naturales protegidas, quienes —dijo— no respetaron el derecho de audiencia de los prestadores de servicios ni siguieron los procedimientos legales que obligan a emitir observaciones previas y otorgar plazos para su corrección antes de aplicar medidas como la clausura.

Advirtió que la decisión se tomó en un momento crítico para el sector, a unos días del inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, periodo en el que se concentra una parte significativa de los ingresos turísticos del municipio. En ese sentido, alertó que el cierre del río Mezquites tendrá un impacto económico severo, al afectar no solo a hoteles y operadores turísticos, sino también a trabajadores, comercios, proveedores y familias que dependen directamente de esta actividad.

De la Garza Gaytán señaló que en los últimos años Cuatro Ciénegas ha registrado inversiones relevantes en infraestructura hotelera, restaurantera y de servicios, lo que ha permitido posicionarlo como uno de los destinos más importantes de Coahuila y avanzar en su consolidación como un punto turístico competitivo en el norte del país.

Hizo un llamado a las autoridades ambientales para revisar la actuación de sus equipos y evitar que se profundicen las afectaciones económicas en la región, al tiempo que insistió en que el sector empresarial no se opone a la regulación ni a la protección del medio ambiente, pero exige que las inspecciones se realicen con apego a la ley, transparencia y sin afectar de manera abrupta la actividad productiva.

El cierre del río Mezquites se suma a una serie de operativos ambientales en distintas zonas del país, donde empresarios han manifestado preocupación por la forma en que se ejecutan las inspecciones, especialmente cuando coinciden con periodos clave para la actividad económica local.

Comentarios