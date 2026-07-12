Acusan al FBI de ocultar pruebas por muerte de mexicano

Autoridades de Houston denuncian que el FBI e ICE retienen evidencia del caso de Lorenzo Salgado; exigen una investigación independiente

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El FBI habría ocultado información clave sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con la cadena CNN, autoridades de Houston y del condado de Harris denunciaron a ambas agencias federales por negarse a compartir información clave del tiroteo en el cual murió el hombre nacido en México.

Según el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, las autoridades locales no han tenido acceso a pruebas fundamentales del caso, entre las que se encuentra la camioneta en la que viajaba Salgado Araujo, además de acusar a las agencias de mantener bajo su control toda la evidencia.

Houston reclama acceso a las pruebas del caso

Por su parte, el alcalde de Houston, John Whitmire, sostuvo que el Departamento de Policía de Houston ofreció colaborar en la investigación, pero hasta ahora el FBI conserva las pruebas sin compartirlas con las autoridades locales.

Cuestionan la versión del Departamento de Seguridad Nacional

Paralelamente, la representante federal Sylvia García también cuestionó la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al señalar que los testimonios de los ocupantes de la camioneta contradicen la afirmación oficial de que Lorenzo Salgado Araujo utilizó el vehículo como arma contra agentes federales.

Exigen una investigación independiente

Mientras continúan las exigencias de una investigación independiente, familiares y cientos de personas participaron en una vigilia y una protesta frente al ayuntamiento de Houston para exigir justicia por la muerte del migrante mexicano de 52 años.

Organizaciones civiles anunciaron nuevas movilizaciones en Houston y otras ciudades de EUA para reclamar transparencia y rendición de cuentas en el caso.