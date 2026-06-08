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Tamaulipas

Denuncian fallas en atención médica del IMSS en Matamoros

Algunas problemáticas señaladas también se encuentran retrasos en cirugías, falta de insumos médicos, deficiencias en laboratorios, entre otras.

  • 08
  • Junio
    2026

Pacientes y familiares han presentado diversas quejas por presuntas irregularidades en la atención médica en el IMSS de Matamoros, entre las que se incluyen falta de medicamentos, deficiencias en el servicio y señalamientos sobre posibles prácticas indebidas por parte de personal médico.

De acuerdo con los reportes, algunos derechohabientes han denunciado que médicos presuntamente los canalizan a clínicas particulares para realizar estudios, análisis y tratamientos con costos elevados, bajo el argumento de que el instituto no cuenta con los insumos necesarios.

Uno de los casos es el de un paciente identificado como Alberto Torres, quien señaló que, tras ser atendido por un médico de apellido Juárez, fue enviado a realizar diversos procedimientos en una clínica privada, lo que le ha generado gastos considerables.

Entre las problemáticas señaladas por los usuarios también se encuentran retrasos en cirugías, falta de insumos médicos, deficiencias en laboratorios, fallas en el sistema de aire acondicionado y dificultades para acceder a traslados a otras ciudades.

Asimismo, se reportan problemas de infraestructura en el hospital, incluyendo fallas en distintas áreas y antecedentes como un incendio registrado el año pasado en el área de lavandería.

En el área de laboratorio, personal habría informado a pacientes sobre un desabasto de material básico desde hace más de dos meses, lo que incluye tubos para muestras de sangre, agujas y otros insumos necesarios para análisis clínicos. Ante esta situación, algunos pacientes han sido orientados a adquirir estos materiales por cuenta propia.


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