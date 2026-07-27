Derrame de diésel obliga a evacuar empresa en Ramos Arizpe

Como consecuencia del impacto, los tanques de combustible de la unidad resultaron dañados y se registró un derrame importante de diésel

Un total de 240 trabajadores fueron evacuados de la empresa Vuteq, en Ramos Arizpe, luego de que un tráiler cargado con autopartes se precipitara al interior de la planta y derramara una cantidad considerable de diésel, informó el director de Protección Civil y Bomberos del municipio, Francisco Sánchez.

El accidente ocurrió sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, cuando el operador del tractocamión intentó evitar un percance derivado de la caída de varios garrafones de agua de un vehículo repartidor que circulaba delante de él.

Tráiler cae hacia los patios de maniobras

De acuerdo con el funcionario, un motociclista trató de esquivar los garrafones que quedaron sobre la carpeta asfáltica, por lo que el conductor del tráiler realizó una maniobra evasiva, perdió el control de la unidad y se impactó primero contra un poste de energía eléctrica y posteriormente contra la barda metálica de la empresa.

Tras derribar la cerca perimetral, el tractocamión cayó aproximadamente tres metros hacia los patios de maniobras de la planta, donde terminó semi volcado.

Como consecuencia del impacto, los tanques de combustible de la unidad resultaron dañados y se registró un derrame importante de diésel, situación que obligó a la empresa a activar de inmediato sus protocolos internos de emergencia y evacuar a 240 trabajadores mientras personal de Protección Civil controlaba el riesgo.

Descartan personas lesionadas tras el accidente

Francisco Sánchez informó que no se registraron personas lesionadas. Únicamente fue valorado el conductor del tractocamión, Lázaro Eliud González Ramírez, de 41 años, quien presentó una lumbalgia y una abrasión superficial en la oreja derecha. Tras la revisión médica, se determinó que no requería traslado a un hospital.

El operador permaneció en el lugar y quedó a disposición de elementos de la Policía Estatal, mientras las autoridades realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades y concluir las maniobras para retirar la unidad siniestrada.