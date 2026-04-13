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Nacional

Pemex contiene derrame de diésel en muelle de Deer Park, Texas

En el comunicado se detalla que este derrame se registró en la zona del muelle, ya fue contenido gracias a la pronta activación de sus protocolos

  • 13
  • Abril
    2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este lunes que el derrame de diésel registrado en las instalaciones de la refinería de Deer Park en Houston, Texas ya fue contenido.

Un comunicado emitido por Pemex se detalla que este derrame registrado en la zona del muelle fue contenido gracias a la pronta activación de sus protocolos.

"La refinería de Deer Park activó de inmediato sus protocolos e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes a través de un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3."

Detalló que las acciones de reparaciones y limpieza total abarque al menos 48 horas. Sin embargo, se descartó que este derrame tenga un impacto en el canal de navegación.

Además, aseguró que se encuentra en estrecha comunicación con la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) para realizar las acciones correspondientes.

Se registra derrame en refinería de Pemex en Texas

Un derrame de diésel se registró este domingo en las instalaciones de Pemex Deer Park, ubicadas en el Canal de Navegación de Houston, lo que activó un operativo de respuesta para contener la fuga y evitar afectaciones mayores.

Aquí te presentamos la nota completa: Se registra derrame en refinería de Pemex en Texas

 

 

 

 


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