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FGR indaga derrame petrolero en Golfo de México: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informó que Pemex apoya en labores de limpieza, pero la empresa responsable deberá reparar daños ambientales y económicos

  • 23
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el derrame de petróleo registrado en el Golfo de México ya es investigado como delito penal por la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que descartó que el origen del incidente sea atribuible a Petróleos Mexicanos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria mencionó:

“Ya hay un delito penal en este caso”, subrayó, al referirse al incidente provocado por un buque privado.

Lee la nota completa: Derrame de hidrocarburos impacta 630 km del Golfo de México

Limpieza en marcha en Veracruz y Tabasco

Aunque el derrame no fue causado por Pemex, la empresa estatal ya trabaja en las labores de contención y limpieza en zonas costeras de Veracruz y Tabasco, donde se han reportado afectaciones ambientales.

“No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y playas”, explicó Sheinbaum.

Además, informó que instruyó al director de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, a trasladarse personalmente al área afectada para evaluar los daños y determinar si se requieren más recursos.

Empresa responsable deberá pagar daños

El gobierno federal enfatizó que la empresa propietaria del barco deberá asumir las consecuencias legales y económicas del derrame.

“La empresa tiene que resarcir evidentemente los daños”, dijo la mandataria, al señalar que se busca determinar con precisión la responsabilidad del incidente.

Agregó que las sanciones podrían ser tanto administrativas como penales, con la intervención de instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades del sector energético.

Impacto ambiental en más de 600 kilómetros

Organizaciones ambientales han advertido que el derrame ha afectado más de 630 kilómetros de litoral, lo que representa un impacto significativo en ecosistemas marinos y en la actividad pesquera.

Ante este escenario, la titular del Poder Ejecutivo Federal no descartó que el gobierno pueda brindar apoyo a pescadores y prestadores de servicios afectados, aunque insistió en que la reparación principal debe correr a cargo de la empresa responsable.


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