Descartan corrupción en la Sección 5 del SNTE Coahuila

Everardo Padrón, líder de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), descartó que estén comprobadas las acusaciones sobre presuntos actos de corrupción que son investigados por la Secretaria de Educación Pública.

“Todo el esquema de prestaciones que se maneja para los trabajadores de la educación se tramita, pero no se gestiona dinero en la sección sindical”, afirmó el líder de la Sección 5.

Ante las observaciones que se realizaron precisamente por las autoridades educativas sobre la posible procedencia del dinero para permisos, prótesis o apoyos médicos del sindicato, Padrón García rechazo dicha información, pese a que en ese entonces incluso se retiró de su cargo a Rafael Balderas.

“Eso es totalmente incorrecto. En la sección no manejamos ese tipo de dinero”, reiteró, instando a verificar la información que circula sobre estos casos.

Asimismo, el dirigente sindical destacó que la Sección 5 mantiene una postura firme contra cualquier práctica irregular. “Cuando detectamos posibles anomalías, actuamos de inmediato. No toleramos la corrupción y tomaremos todas las medidas necesarias para detenerla”, aseguró.

Agrego que en el tema de permisos de ausencias por incapacidades dichos asuntos corresponden a la Secretaría de Educación Pública, aunque subrayó que el sindicato colabora cuando es requerido.

Padrón García admitió que existen otros casos en revisión, aunque aclaró que aún no se han llegado a conclusiones.

