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Nuevo León

Descartan investigación estatal contra 'Titán'; caso es federal

Fiscalía de Nuevo León aseguró que no tiene investigaciones pendientes contra el presunto líder de huachicol fiscal, actualmente hospitalizado bajo custodia

  • 11
  • Junio
    2026

El proceso penal de José Antonio “N”, alias "El Titán" o "El Mamado", presunto líder de una red de huachicol fiscal ligada al Cártel del Noreste (CDN), se mantendrá exclusivamente en el ámbito federal.  

Así lo confirmó el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, al asegurar que la dependencia a su cargo no cuenta con carpetas de investigación pendientes en contra del imputado. 

"Ese proceso se lleva a cabo en el fuero federal, con autoridades federales y con un juez de distrito. Por lo que hace al Estado, no tenemos ninguna investigación pendiente de esa persona", precisó Flores Saldívar, al ser cuestionado sobre la situación jurídica del detenido. 

El fiscal reiteró que, hasta el momento, la dependencia a su cargo no cuenta con carpetas de investigación abiertas en contra de esta persona. 

"Por lo que hace al Estado, no tenemos ninguna investigación pendiente de esa persona", afirmó. 

Las declaraciones del fiscal se dan luego de que José Antonio “N” obtuviera una suspensión judicial para que la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta sea cumplida en un hospital y no en un centro penitenciario, debido a problemas de salud argumentados por su defensa. 

El procesado dejó su celda común en el Penal Número 1 de Apodaca para ser trasladado provisionalmente al área de seguridad del Hospital Universitario de Monterrey. 

Fuentes cercanas al caso señalaron que el traslado obedece a un cuadro clínico crítico. 

"El Titán", quien practica el fisicoculturismo, presuntamente padece afecciones cardíacas e hipertensión arterial, complicaciones agravadas por una posible rabdomiólisis (descomposición rápida del tejido muscular filtrada al torrente sanguíneo) y un alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda, lo que obliga a mantenerlo bajo estricto tratamiento médico sin interrumpir la custodia de las fuerzas federales. 

El Horizonte informó que "El Titán" fue capturado el mes pasado durante un operativo en la colonia Portal del Huajuco, al sur de Monterrey.  

Autoridades federales lo identifican como una pieza clave en el contrabando de combustible a gran escala y la Fiscalía General de la República (FGR) indaga sus presuntos nexos operativos con Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”.


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