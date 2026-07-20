Descartan brote de ‘diarrea explosiva’ en Valle de Texas

Mientras un brote de ciclosporiasis, la enfermedad que en redes sociales y algunos medios ha sido llamada “diarrea explosiva”, ha encendido las alertas sanitarias en varios estados de Estados Unidos, autoridades del Condado Hidalgo aseguran que en el Valle de Texas los casos continúan dentro de los niveles habituales para esta temporada.

El director de Salud del Condado Hidalgo, Dr. Iván Meléndez, informó que cada año, durante estos meses, la región registra aproximadamente 36 casos de esta enfermedad y que, hasta el momento, esa cifra aún no se ha alcanzado.

El funcionario explicó que la preocupación que actualmente circula en redes sociales y medios de comunicación responde principalmente al incremento de casos detectado en otras partes del país, especialmente en Michigan, Ohio, Kentucky y West Virginia, donde autoridades federales investigan un brote asociado con alimentos contaminados.

El Dr. Meléndez explicó que la ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Las personas se infectan al consumir agua o alimentos contaminados, particularmente frutas y verduras frescas que no han sido lavadas o desinfectadas adecuadamente. A diferencia de otros padecimientos gastrointestinales, la enfermedad no suele transmitirse de una persona a otra de manera inmediata, ya que el parásito necesita tiempo para volverse infeccioso en el ambiente.

Entre los síntomas más comunes se encuentran diarrea acuosa intensa, dolor abdominal, náuseas, pérdida del apetito, fatiga, gases y pérdida de peso. Los síntomas generalmente aparecen entre dos y siete días después de consumir alimentos o agua contaminados, aunque lo más frecuente es que se presenten alrededor de una semana después de la exposición.

Las investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) apuntan a que el brote actual estaría relacionado con lechuga iceberg distribuida en varios estados del país. El Dr. Meléndez explicó que gran parte de las verduras y hortalizas frescas que se consumen en Estados Unidos, como la lechuga, provienen de México y otros países de Sudamérica, por lo que las autoridades sanitarias continúan investigando el origen específico de los productos involucrados y han emitido retiros preventivos mientras avanzan las pesquisas.

El especialista señaló que, aunque la enfermedad puede causar una diarrea intensa y prolongarse durante varios días o incluso semanas si no recibe tratamiento, generalmente no representa un riesgo de muerte en personas sanas. Agregó que existe un tratamiento efectivo y accesible con el antibiótico trimetoprim-sulfametoxazol, conocido comercialmente como Bactrim, el cual debe ser prescrito por un médico.

El director de Salud recomendó a la población mantener medidas básicas de prevención, como lavar cuidadosamente frutas y verduras, utilizar agua potable para el consumo y la preparación de alimentos, además de acudir al médico en caso de presentar diarrea persistente, especialmente si existen signos de deshidratación.

Finalmente, el Director de Salud del Condado Hidalgo, envió un mensaje de tranquilidad a los residentes y visitantes del Valle de Texas. Señaló que no existe motivo para evitar viajar o visitar la región por este brote, ya que la situación permanece bajo vigilancia y los casos se mantienen dentro de los niveles esperados. Añadió que, en términos generales, el riesgo de enfermar puede ser mayor al consumir alimentos preparados en puestos ambulantes donde no se siguen adecuadas medidas de higiene que al visitar el Valle de Texas y comer en establecimientos que cumplen con las normas sanitarias.