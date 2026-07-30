Desmienten muerte de perros tras ataque atribuido a pitbull

Vecinos aclararon que los dos perros atacados sobrevivieron y llamaron a verificar la información difundida en redes, además de reforzar el cuidado de mascotas

La viralización de un video en redes sociales provocó que Zeus, un perro de raza pitbull de la colonia Teresitas, fuera señalado como responsable de la muerte de dos canes. Sin embargo, vecinos del sector desmintieron esa versión y aseguraron que, aunque sí ocurrió una agresión, ambos perros lograron sobrevivir y ya se encuentran fuera de peligro.

Al acudir al domicilio de la propietaria del animal, no fue posible obtener una declaración sobre lo sucedido. No obstante, residentes de la zona afirmaron que Zeus normalmente permanece dentro de la vivienda y que el incidente ocurrió luego de que escapara de manera accidental.

Tras el ataque, el perro fue controlado y regresado a su hogar, donde permanece bajo resguardo.

El hecho ha generado un llamado a no dar por ciertas todas las publicaciones que circulan en redes sociales, ya que la información sobre la supuesta muerte de los perros resultó ser incorrecta.

Aun así, habitantes del sector coincidieron en que el caso evidencia la importancia de mantener bajo control a mascotas de gran fuerza, pues una situación similar pudo haber tenido consecuencias más graves si la víctima hubiera sido una persona.