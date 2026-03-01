Desmienten rumor sobre muerte de Tarantino en bombardeo en Israel

No, Quentin Tarantino no está muerto.

Durante las últimas horas comenzó a circular el rumor de que este domingo el director habría muerto durante un bombardeo en Israel; sin embargo, la realidad es que el ícono del séptimo arte sigue con vida.

Y es que, de manera oficial, no se ha reportado la muerte de Tarantino y todo se debe al rumor sobre el fallecimiento, el cual comenzó el pasado 28 de febrero en la red social X.

Fue ahí donde usuarios empezaron a compartir la noticia falsa, además de otra información en la que tampoco se confirma que haya fallecido durante un bombardeo en Israel.

Este rumor se da debido a que, desde 2018, el cineasta estadounidense y su familia residen en Israel, por lo que, debido a los recientes ataques entre EUA e Israel en contra de Irán y la respuesta de Irán, seguidores de Tarantino comenzaron a preguntarse sobre su situación actual.

Tras esto fue que el rumor de su muerte y la noticia falsa comenzaron a crecer, llegando al grado en el que usuarios señalan que supuestamente el portal de noticias Deadline fue quien dio la información; sin embargo, esto es completamente falso.

De acuerdo con la información de prensa especializada, Tarantino vive en Tel Aviv, Israel junto con toda su familia.

Durante varias entrevistas, el cineasta aseguró que no tiene intenciones de volver a Hollywood para hacer de este lugar su residencia oficial; incluso ha defendido su postura pese al conflicto en el Medio Oriente.

