Desmienten que Andrés Manuel López Obrador fue hospitalizado

Aunque diversos medios mencionaron que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador aparentemente fue hospitalizado en la Ciudad de México, dicha noticia fue desmentida.

De acuerdo con lo divulgado en redes sociales, se mencionó que el exmandatario federal se encontraba internado en el Hospital General Militar por un problema cardíaco.

Trascendió que sufrió una afección cardíaca de cuidado, pero que ya fue dado de alta. Sin embargo, la noticia fue desmentida por una fuente federal.

Aseguraron que el expresidente se encuentra en su rancho ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, lugar donde reside desde que acabó con su administración.

En 2013, AMLO habría sufrido un infarto

Recordemos que en fue en el año 2013 cuando el exmandatario federal sufrió un infarto al miocardio, por lo que uvo que suspender sus actividades políticas.

De acuerdo con el propio testimonio de López Obrador, su arteria cerró por completo, por lo que fue requierido usar un catéter.

Mientras que en 2022, el presidente Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional fue ingresado para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada, según mencionó en su momento, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Sin embargo, esta no es la única afección sufrida por el exmandatario federal.

