Destacan beneficio del programa 'Aquí Vamos Gratis'

El programa de “Aquí Vamos Gratis” del transporte público sin costo del Ayuntamiento de Saltillo, es un ejemplo de que el trabajo en equipo beneficia a los habitantes no solo de la capital del estado, sino de todo Coahuila, afirmó Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general del programa Mejora.

“Hoy miles de familias se benefician con este programa social del alcalde y del gobernador, el programa ‘Aquí Vamos Gratis’ que hoy en Saltillo es una realidad, vimos a algunos (regidores) votando en contra, otros a favor… yo les digo que votemos por los ciudadanos, que votemos por nuestras familias a favor de grandes programas como éste”.

Dijo que existen retos todos los días en todo el estado, pero el programa puesto en marcha hace unos días, representa un gran paso en el tema de transporte público para Saltillo.

“Fuera de las críticas, aquí se está haciendo un trabajo en equipo del alcalde Javier Díaz, del gobernador Manolo Jiménez invirtiéndole con todo a este gran programa social, que los ciudadanos sepan que cada peso que se ahorran con un programa social del alcalde y del Gobernador, lo inviertan en cualquier otra cosa”.

Dijo que los funcionarios no olvidan quién los puso ahí, y por ello es importante refrendar ese trabajo con un plan.

