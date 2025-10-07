Cerrar X
EH_UNA_FOTO_7b1780575b
Coahuila

Destacan beneficio del programa 'Aquí Vamos Gratis'

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general del programa Mejora, dijo que el programa representa un gran paso en el tema de transporte público para Saltillo

  • 07
  • Octubre
    2025

El programa de “Aquí Vamos Gratis” del transporte público sin costo del Ayuntamiento de Saltillo, es un ejemplo de que el trabajo en equipo beneficia a los habitantes no solo de la capital del estado, sino de todo Coahuila, afirmó Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general del programa Mejora.

“Hoy miles de familias se benefician con este programa social del alcalde y del gobernador, el programa ‘Aquí Vamos Gratis’ que hoy en Saltillo es una realidad, vimos a algunos (regidores) votando en contra, otros a favor… yo les digo que votemos por los ciudadanos, que votemos por nuestras familias a favor de grandes programas como éste”.

Dijo que existen retos todos los días en todo el estado, pero el programa puesto en marcha hace unos días, representa un gran paso en el tema de transporte público para Saltillo.

“Fuera de las críticas, aquí se está haciendo un trabajo en equipo del alcalde Javier Díaz, del gobernador Manolo Jiménez invirtiéndole con todo a este gran programa social, que los ciudadanos sepan que cada peso que se ahorran con un programa social del alcalde y del Gobernador, lo inviertan en cualquier otra cosa”.

Dijo que los funcionarios no olvidan quién los puso ahí, y por ello es importante refrendar ese trabajo con un plan.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ef1e2da6_e786_4401_acc4_8d2f42a0aa4b_fb11e94128
Inician obras de rehabilitación en Ramos Arizpe
ba7d8588_59a0_46e1_9f0b_e4c00760c432_0fe4c285ef
San Pedro y CMIC donan más de $1 mdp en equipo médico
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T100845_870_92d1303700
Detectan 70 centros laborales sin protocolos contra acoso
publicidad

Últimas Noticias

exportaciones_autos_nl_7b1128f51d
Crecen 8% exportaciones de autos en Nuevo León en 2025
d82a66a9_8c7c_4081_951b_e56c3e0b4acc_f4d9824e74
Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos celebra 30 años
7bce8b79_30f0_4d52_b90b_bbe0720869a8_f39355095a
Operan a la osita Mina; se recupera satisfactoriamente
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×