Destacan continuidad del programa Mejora en Coahuila

Así lo aseguró Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno e Imagen Institucional del estado, quien destacó que Elizondo es un gran activo del Gobierno

La salida de Gabriel Elizondo del programa Mejora para irse a trabajar al Senado de la República, no implica grandes cambios en la labor que realiza esta estrategia de programas sociales, ya que Mejora es Manolo Jiménez.

Destacan trayectoria de Gabriel Elizondo

Así lo aseguró Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno e Imagen Institucional del estado, quien destacó que Elizondo es un gran activo del Gobierno y de su partido, y que proviene del municipio más pequeño del estado, que es Villa Unión.

“Es una persona que ha venido trabajando en los temas sociales durante los últimos años, que nos va a representar de manera muy digna allá en el Senado de la República, nos da gusto que lleguen perfiles como él, que entienden del territorio y que entienden de la voz de los coahuilenses y nos van a representar allá. “Del tema de los cambios yo diría con claridad: Mejora es Manolo Jiménez. Hay que recordar que él fue el Secretario de Desarrollo Social que crea este programa de coordinación con diferentes instituciones públicas y privadas para llevar el beneficio y calidad de vida a los coahuilenses”.

El Gobierno estatal mantendrá la estrategia social

Dijo que el gobernador lleva la batuta no solo de la seguridad y el desarrollo económico, sino del desarrollo social, y que en su momento dará a conocer los enroques necesarios con estos ajustes en su gabinete.