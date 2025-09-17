Cerrar X
EH_UNA_FOTO_71415400d8
Coahuila

Destacan importancia de vacuna contra VPH en escuelas primarias

Autoridades de salud recomiendan vacunar contra el VPH en primaria para proteger a los menores antes de que comiencen su vida sexual

  • 17
  • Septiembre
    2025

Autoridades de salud señalaron que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) es fundamental en la protección de los menores desde el nivel primaria, antes de que comiencen su vida sexual, con el objetivo de prevenir diversas enfermedades a futuro.

El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y está vinculado al desarrollo de varios tipos de cáncer, principalmente el de cuello uterino, así como el anal, de pene y orofaríngeo. Vacunar a los niños y niñas en edad escolar reduce de manera significativa el riesgo de contagio y fortalece la salud pública en general.

Especialistas subrayan que aplicar la dosis a tiempo es una medida preventiva que ofrece beneficios duraderos. 

Al proteger a los menores desde temprana edad, se contribuye a reducir la carga de enfermedades graves en la población y se brinda mayor tranquilidad a las familias.

Maestros de nivel primaria señalaron que la vacunación dentro de las escuelas facilita el acceso y garantiza que más alumnos reciban la dosis. 

“Es un acierto que la vacuna llegue a las aulas; así aseguramos que todos los niños tengan la oportunidad de protegerse”, comentó un docente.

Padres de familia también expresaron su confianza en la campaña. “Nos sentimos más tranquilos sabiendo que nuestros hijos estarán prevenidos contra un virus tan común. A veces no dimensionamos lo importante que es, pero esto puede salvarles la vida en un futuro”, dijo un padre de familia.

Incluso estudiantes que recibieron la vacuna compartieron su experiencia positiva.

 “No me dolió mucho y me siento bien. Mis papás me dijeron que es para mi salud y estoy contenta de estar protegida”, expresó una alumna de sexto grado.

Las autoridades de salud reiteraron que la vacunación contra el VPH es una herramienta fundamental para reducir enfermedades relacionadas con este virus y continuará aplicándose en las instituciones educativas de la región.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25151717591536_7204b2ee01
Autoridades EUA aprueban vacuna de Moderna contra COVID-19
AP_25028061398252_aa1efce0a2
Ordena EUA a funcionarios de salud dejar de trabajar con la OMS
ninos_migrantes_32232bad2c
ICE desconoce el paradero de miles de niños migrantes 
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_00966f3dc7
Reconoce San Pedro a elementos de Protección Civil
sismo_montemorelos_e794828467
Terremoto de 7.8 sacude Rusia; emiten alerta de tsunami en EUA
EH_UNA_FOTO_f6b4666355
Realizan Merca Tec en el Instituto Tecnológico de Saltillo
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad
×