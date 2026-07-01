Llaman a mantener una vigilancia adecuada del embarazo

Destacan importancia del control prenatal para detectar oportunamente factores de riesgo y prevenir complicaciones durante el embarazo y el parto

La falta de un adecuado control prenatal está detrás de varios nacimientos con complicaciones que han requerido la hospitalización de recién nacidos en el Hospital General de Saltillo, advirtió el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, Raymundo Zamarripa Pérez.

El funcionario explicó que estos bebés han ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales tras presentar principalmente aspiración de meconio o de secreciones durante el parto, condición que requiere atención médica especializada antes de que puedan ser dados de alta.

Señaló que esta situación ha obligado al personal médico a mantener bajo vigilancia a los recién nacidos hasta que logran estabilizarse, toleran la alimentación por vía oral y pueden ser alimentados con leche materna sin riesgos.

Zamarripa Pérez sostuvo que, en la mayoría de estos casos, un adecuado seguimiento del embarazo es determinante para reducir el riesgo de este tipo de complicaciones, por lo que insistió en que las mujeres embarazadas acudan a consulta desde el primer mes de gestación y mantengan un control prenatal permanente.

Explicó que la aspiración de meconio ocurre cuando el bebé inhala la primera evacuación fetal o líquido amniótico antes o durante el nacimiento, lo que puede afectar principalmente los pulmones y hacer necesario su ingreso al área de cuidados intensivos.

Aunque reconoció que estos casos se presentan de manera periódica y actualmente permanecen dentro de los parámetros estadísticos esperados para la región, subrayó que representan una llamada de atención sobre la importancia del control prenatal para detectar oportunamente factores de riesgo y prevenir complicaciones durante el embarazo y el parto.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8 reiteró el llamado a las futuras madres para no abandonar sus revisiones médicas y acudir puntualmente a las consultas programadas, al considerar que una vigilancia adecuada del embarazo puede reducir significativamente los riesgos para la madre y el recién nacido.