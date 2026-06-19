Van 134 detenidos en Nuevo León tras despliegue de seguridad

Entre estos arrestos destacan 11 objetivos relevantes que contaban con órdenes de aprehensión, las autoridades no detallaron los casos específicos

Durante las últimas dos semanas no ha sido necesario activar el Operativo Muralla en Nuevo León, estrategia de seguridad implementada en las zonas rurales del estado para impedir el ingreso de grupos delictivos hacia el área metropolitana; sin embargo, las labores de vigilancia e inteligencia han derivado en la detención de 134 personas, entre ellas 11 consideradas objetivos prioritarios.

Así lo informó el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, quien destacó que, pese a no haberse requerido la activación formal del operativo, se mantiene una presencia permanente de las corporaciones de seguridad en carreteras, autopistas y zonas rurales.

“No fue necesario activar el Operativo Muralla, pero hay que mencionar que se mantiene un operativo permanente en coordinación con la Guardia Nacional para la vigilancia en todas las carreteras y autopistas de nuestro estado con motivo de que existe mayor afluencia de visitantes por el evento del Mundial”, dijo Gerardo Escamilla.

Operativos de vigilancia dejan 134 detenidos en Nuevo León

De acuerdo con el funcionario, los trabajos de inteligencia y vigilancia desarrollados en las regiones rurales permitieron la captura de 77 personas, además del aseguramiento de 17 vehículos y un arma de fuego.

A estas acciones se suman los resultados obtenidos por el Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, que logró la detención de otras 57 personas.

Entre estos arrestos destacan 11 objetivos relevantes que contaban con órdenes de aprehensión vigentes o que son investigados por su presunta relación con hechos violentos recientes en la entidad, aunque las autoridades no detallaron los casos específicos.

“Las detenciones más relevantes se realizaron siete en el municipio de Guadalupe, dos en la ciudad de Monterrey, una en la ciudad de Cadereyta y una en Santa Catarina”, dijo.

Refuerzan seguridad ante llegada de visitantes por el Mundial

Las autoridades estatales señalaron que continuarán con los patrullajes y acciones coordinadas en las carreteras, accesos y zonas rurales de Nuevo León, con el objetivo de mantener la contención de grupos criminales y reforzar la seguridad ante el incremento de visitantes que se espera por los eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.