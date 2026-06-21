El funcionario señaló que este tipo de acciones reflejan el compromiso y la vocación de servicio de las corporaciones de seguridad

Inicio / Coahuila / Destacan rescate de mujer atrapada por lluvias en Coahuila

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó la actuación de elementos de la Policía Estatal que lograron rescatar a una mujer cuyo vehículo quedó atrapado en una zona inundada durante las intensas lluvias registradas este fin de semana en Coahuila.

A través de sus redes sociales, compartió un video en el que se observa la intervención de los uniformados para poner a salvo a la conductora.

Policías ingresaron a zona de riesgo para auxiliar a la conductora

En las imágenes se aprecia cómo los agentes ingresan a una zona de riesgo para auxiliar a la ciudadana, exponiéndose a las condiciones adversas provocadas por la acumulación de agua.

El funcionario señaló que este tipo de acciones reflejan el compromiso y la vocación de servicio de las corporaciones de seguridad, cuya labor va más allá de las tareas de combate a la delincuencia.

Fernández Montañez subrayó que la proximidad con la ciudadanía y la protección de la integridad de las familias coahuilenses forman parte de las prioridades de la Policía Estatal.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los elementos que participaron en labores de apoyo y rescate durante las contingencias ocasionadas por las lluvias, reconociendo su entrega y disposición para atender emergencias en distintos puntos de la entidad.