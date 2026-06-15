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Coahuila

Corporaciones mantienen labores de apoyo ante lluvias

Entre las labores realizadas destacan el rescate y auxilio de personas, apoyo vial en cruceros donde los semáforos se encuentran fuera de servicio.

  • 15
  • Junio
    2026

Las corporaciones de seguridad del estado continúan brindando apoyo a la población afectada por las fuertes lluvias registradas en distintas regiones de Coahuila, mediante acciones de auxilio, vigilancia y atención a emergencias.


Elementos de la Policía Estatal de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado han desplegado operativos para atender reportes ciudadanos y reducir riesgos derivados de las condiciones climatológicas.


El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que estas acciones se realizan por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las familias coahuilenses.

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Entre las labores realizadas destacan el rescate y auxilio de personas, apoyo vial en cruceros donde los semáforos se encuentran fuera de servicio, asistencia en calles inundadas y vigilancia en sectores que permanecen temporalmente intransitables.


Fernández Montañez señaló que la Policía de Acción y Reacción (PAR), en coordinación con los distintos mandos de seguridad, mantiene una participación activa en las labores de asistencia a la población afectada por las lluvias.


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