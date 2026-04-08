Destacan seguridad de Coahuila tras alza de visitantes

La cantidad de visitantes que recibió Coahuila durante el periodo de Semana Santa es un ejemplo de que la seguridad le permite a sus habitantes y a los visitantes realizar sus actividades de manera normal, afirmó la presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez.

Dijo que el periodo vacacional registró un alza en el número de visitantes, por lo que es un destino frecuentado por personas foráneas, que saben que en Coahuila pueden transitar sin problemas de seguridad.

Destacó que muchos delitos como el robo van también a la baja, gracias a los esfuerzos de prevención que se realizan a través del DIF Coahuila e Inspira Coahuila.

La diputada dijo que en el tema de desaparecidos, se sigue impulsando un abordaje integral, que implica la reparación del daño y la atención a víctimas del delito.

Comentarios