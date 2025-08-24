Destinarán $100 mdp en programas y obras a los Ejidos de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informo que en una mezcla de recursos entre el Gobierno Municipal de Saltillo, el Gobierno del Estado y los productores, en este año se destinarán $100 millones de pesos en programas productivos y sociales para los ejidos de Saltillo.

El munícipe apuntó que en los primeros días de su administración ordenó al personal de la Dirección de Desarrollo Rural un recorrido por las 106 localidades del campo para conocer de primera mano las necesidades de la gente, del cual se establecieron acciones y compromisos que se están cumpliendo.

Se informó que está en marcha el esquema de Incentivos a la Producción, que llega a 2,500 productores de los diferentes cañones; además, concluyó la primera etapa del programa de Semilla Forrajera con la entrega de 40 toneladas de sorgo; mientras que en septiembre se distribuirán 80 toneladas de avena para la segunda fase.

El director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, agregó que otro programa productivo que ya está en marcha es el de Sanidad Animal, que tiene como meta vacunar a 5 mil cabezas de ganado bovino, caprino y equino.

Fuentes Aguirre agregó que en el tema de obras e infraestructura se desazolvaron 19 bordos de abrevadero con el fin de mejorar la captación del agua de lluvia para actividades agrícolas y ganaderas; algunos de los ejidos beneficiados son: San Francisco, San Miguel, Encarnación de Guzmán, San Felipe, Buñuelos, José María Morelos, 5 de mayo, Agua Nueva, Jagüey de Ferniza, por mencionar algunos.

