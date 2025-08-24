Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_24_at_12_41_52_PM_1_3b5502bc90
Coahuila

Destinarán $100 mdp en programas y obras a los Ejidos de Saltillo

Se informó que está en marcha el esquema de Incentivos a la Producción, que llega a 2,500 productores de los diferentes cañones

  • 24
  • Agosto
    2025

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informo que en una mezcla de recursos entre el Gobierno Municipal de Saltillo, el Gobierno del Estado y los productores, en este año se destinarán $100 millones de pesos en programas productivos y sociales para los ejidos de Saltillo.

El munícipe apuntó que en los primeros días de su administración ordenó al personal de la Dirección de Desarrollo Rural un recorrido por las 106 localidades del campo para conocer de primera mano las necesidades de la gente, del cual se establecieron acciones y compromisos que se están cumpliendo.

WhatsApp Image 2025-08-24 at 12.41.52 PM.jpeg

Se informó que está en marcha el esquema de Incentivos a la Producción, que llega a 2,500 productores de los diferentes cañones; además, concluyó la primera etapa del programa de Semilla Forrajera con la entrega de 40 toneladas de sorgo; mientras que en septiembre se distribuirán 80 toneladas de avena para la segunda fase.

WhatsApp Image 2025-08-24 at 12.41.53 PM.jpeg

El director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, agregó que otro programa productivo que ya está en marcha es el de Sanidad Animal, que tiene como meta vacunar a 5 mil cabezas de ganado bovino, caprino y equino.

Fuentes Aguirre agregó que en el tema de obras e infraestructura se desazolvaron 19 bordos de abrevadero con el fin de mejorar la captación del agua de lluvia para actividades agrícolas y ganaderas; algunos de los ejidos beneficiados son: San Francisco, San Miguel, Encarnación de Guzmán, San Felipe, Buñuelos, José María Morelos, 5 de mayo, Agua Nueva, Jagüey de Ferniza, por mencionar algunos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3737e2a2_315d_485c_a85b_5be0af1a3ee4_41910f4007
ARDEC denuncia abandono de dependencias federales
EH_UNA_FOTO_524ba82454
Exhorta Manolo Jiménez a aspirantes a trabajar y no 'grillar'
Firma_Mexico_y_EUA_plan_binacional_contra_gusano_barrenador_b8208e0ab1
Firma México y EUA plan binacional contra gusano barrenador
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_25_at_3_41_59_PM_5098b77681
Reconoce ONU el combate a la pobreza en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_08_25_at_2_55_30_PM_2_de2f89d410
Comienza la instalación de 350 cámaras para el C2 de Ramos Arizpe
El_Mayo_pide_a_faccion_de_su_hijo_que_cese_violencia_en_Sinaloa_616c46e651
'El Mayo' pide a facción de su hijo que cese violencia en Sinaloa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T113131_162_04bc7a25f0
Falla sistema de pago con tarjeta en supermercados
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'
publicidad
×