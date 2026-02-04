Podcast
Whats_App_Image_2026_02_04_at_2_07_55_AM_f15432b83f
Coahuila

Impulsan inversión para generar miles de empleos

Destinarán $45,000 mdp a proyectos para 2026; prevén 6,000 empleos, reconversión laboral y obras para enfrentar impactos del sector automotriz

  • 04
  • Febrero
    2026

Una inversión global por el orden de los $45,000 millones de pesos en proyectos estatales y federales será destinada este año a la Región Sureste de Coahuila, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y generar nuevas fuentes de empleo, informaron autoridades estatales

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que, como resultado de estas inversiones y de los proyectos que ya se encuentran listos para entrar en operación, se prevé la creación de alrededor de 6,000  empleos durante este 2026, además de miles de plazas temporales en distintas obras de infraestructura.

Durante la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo de la Región Sureste, se presentaron los avances de los principales proyectos, los cuales forman parte de un plan de sustentabilidad económica diseñado para enfrentar los impactos de la política comercial de Estados Unidos, particularmente en el sector automotriz.

Jiménez Salinas explicó que el plan contempla estrategias para proteger el empleo, entre ellas la coordinación directa con empresas para facilitar la reubicación inmediata de trabajadores en caso de ajustes laborales en alguna compañía.

Asimismo, destacó la importancia de priorizar la contratación de mano de obra local en obras como el tren de pasajeros Saltillo–Monterrey, así como en otros proyectos de infraestructura impulsados por el estado.

El gobernador agregó que se implementará un programa de reconversión de habilidades, con el fin de capacitar a los trabajadores conforme a las necesidades actuales del mercado laboral y ampliar sus oportunidades de inserción.

También recordó que recientemente se llevó a cabo la primera feria del empleo del año, en la que se ofertaron 2, 800 vacantes, además de programas de empleo temporal, capacitación en oficios para mujeres y créditos sin intereses para emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, subrayó que la conectividad será un eje clave del desarrollo económico, por lo que se continuará impulsando la expansión de rutas aéreas desde Saltillo hacia la Ciudad de México, Guadalajara, Cancún y destinos en Estados Unidos.


