Coahuila

Destruye IEC material electoral extraordinario 2024-2025

El IEC dio inicio al proceso de destrucción y desincorporación de alrededor de 80 toneladas de documentación y material electoral sin valor legal

  • 29
  • Septiembre
    2025

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio inicio al proceso de destrucción y desincorporación de alrededor de 80 toneladas de documentación y material electoral sin valor legal, correspondientes al Proceso Judicial Electoral Extraordinario 2024-2025.

La medida fue autorizada por el Consejo General del IEC tras la conclusión oficial del proceso electoral por parte del Tribunal Electoral del Estado, el pasado 31 de julio.

Entre los elementos a destruir se encuentran boletas y votos sobrantes, copias de actas sin valor legal, partes de canceles, urnas, mamparas y bases porta urnas, todo ello resguardado previamente en la Bodega Electoral Central.

El objetivo es liberar espacio y asegurar el manejo responsable del material que ya no tiene utilidad dentro del sistema electoral.

La empresa Ecotrust fue contratada para realizar el procedimiento bajo estricta supervisión y siguiendo protocolos de seguridad, utilizando métodos ecológicos que permiten el reciclaje del material.

Con esta acción, el IEC reafirma su compromiso con la transparencia electoral y el manejo sustentable de los recursos utilizados durante los comicios.


Comentarios

Etiquetas:
