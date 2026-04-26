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Coahuila

Destruye FGR más de cinco toneladas de pirotecnia en Sabinas

Este evento se realizó en un lugar adaptado en el municipio de Sabinas, y contó con la presencia de autoridades estatales y federales

  • 26
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó más de cinco mil toneladas de material pirotécnico en el municipio de Sabinas.

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A través de la coordinación con el Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Fiscalía General del Estado y Protección Civil llevaron a cabo este operativo.

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Este evento se realizó en un lugar adaptado en dicho municipio, y contó con la presencia del Órgano Interno de Control (OIC) adscrito a la dependencia federal. 

Autoridades destruyen 18 vehículos 'monstruo' en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República llevó a cabo la destrucción de 18 vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruo”, en el estado de Tamaulipas, como parte de las acciones para combatir al crimen organizado en la región.

El procedimiento se realizó en la ciudad de Reynosa, considerada un punto estratégico en la frontera norte del país por su relevancia en operaciones de seguridad.

Aquí te presentamos la nota completa: Autoridades destruyen 18 vehículos 'monstruo' en Tamaulipas


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