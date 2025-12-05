Destruye EUA lancha en Pacífico; mueren cuatro 'narcoterroristas'

El Comando Sur de Estados Unidos informó el jueves que destruyó una lancha rápida presuntamente utilizada por una organización considerada como “narcoterrorista”, durante una operación en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

Dicha acción dejó cuatro personas muertas y se enmarca en la intensificación de ataques contra rutas de tráfico marítimo.

Ataque directo contra una embarcación en ruta de tráfico

De acuerdo con el comunicado difundido en la red social X, el ataque se realizó después de confirmar que la embarcación “transportaba narcóticos ilícitos” y navegaba por una ruta identificada como corredor clave del tráfico hacia Norteamérica.

La intervención, sostuvo el Comando Sur, se efectuó bajo autorización directa del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En un video difundido por la misma dependencia se observa una lancha con cuatro motores fuera de borda desplazándose a alta velocidad antes de recibir un impacto que la envuelve en llamas.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

Parte de una campaña más amplia

La destrucción de la embarcación forma parte de la Operación Lanza del Sur, una estrategia impulsada por el Pentágono para atacar estructuras de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Desde septiembre, Estados Unidos ha incrementado bombardeos y ataques selectivos contra embarcaciones sospechosas, en coordinación con fuerzas de países de Sudamérica y Centroamérica.

Cifras oficiales del propio Comando Sur señalan que, desde el inicio de esta escalada, las muertes asociadas a estas intervenciones superan las 85.

Washington defiende la legalidad del operativo

Autoridades estadounidenses reiteraron que estas acciones cumplen estándares legales internacionales y responden a amenazas directas contra la seguridad del país y de gobiernos aliados.

Por otra parte, Hegseth ha defendido públicamente esta estrategia, argumentando que busca interrumpir cadenas logísticas criminales de alto impacto en la región.

