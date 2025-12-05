Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
eua_ataca_lancha_0b7ba90e91
Internacional

Destruye EUA lancha en Pacífico; mueren cuatro 'narcoterroristas'

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la destrucción de una lancha vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental

  • 05
  • Diciembre
    2025

El Comando Sur de Estados Unidos informó el jueves que destruyó una lancha rápida presuntamente utilizada por una organización considerada como “narcoterrorista”, durante una operación en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

Dicha acción dejó cuatro personas muertas y se enmarca en la intensificación de ataques contra rutas de tráfico marítimo.

Ataque directo contra una embarcación en ruta de tráfico

De acuerdo con el comunicado difundido en la red social X, el ataque se realizó después de confirmar que la embarcación “transportaba narcóticos ilícitos” y navegaba por una ruta identificada como corredor clave del tráfico hacia Norteamérica.

La intervención, sostuvo el Comando Sur, se efectuó bajo autorización directa del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En un video difundido por la misma dependencia se observa una lancha con cuatro motores fuera de borda desplazándose a alta velocidad antes de recibir un impacto que la envuelve en llamas.

Parte de una campaña más amplia

La destrucción de la embarcación forma parte de la Operación Lanza del Sur, una estrategia impulsada por el Pentágono para atacar estructuras de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Desde septiembre, Estados Unidos ha incrementado bombardeos y ataques selectivos contra embarcaciones sospechosas, en coordinación con fuerzas de países de Sudamérica y Centroamérica.

Cifras oficiales del propio Comando Sur señalan que, desde el inicio de esta escalada, las muertes asociadas a estas intervenciones superan las 85.

Washington defiende la legalidad del operativo

Autoridades estadounidenses reiteraron que estas acciones cumplen estándares legales internacionales y responden a amenazas directas contra la seguridad del país y de gobiernos aliados.

Por otra parte, Hegseth ha defendido públicamente esta estrategia, argumentando que busca interrumpir cadenas logísticas criminales de alto impacto en la región.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_37_87a32f2312
Infantino logra 'selfie imposible' con Trump, Sheinbaum y Carney
INFO_7_UNA_FOTO_4_772a24aaec
Donald Trump recibe primer Premio FIFA de la Paz
ddb87ec1_192c_4ced_8363_6de00225acdd_46aec93a36
Trump confirma reunión con Sheinbaum después del sorteo de FIFA
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_c0b482ec91
Anuncia Fuerza Regia la salida del coach Pablo García
Whats_App_Image_2025_12_05_at_8_32_10_PM_487f5d860c
Refuerza Tamaulipas vigilancia en bancos por pago de prestaciones
Whats_App_Image_2025_12_05_at_9_15_16_PM_4dff49bd0a
"Defenderemos a México y a migrantes”: Claudia desde Washington
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
publicidad
×