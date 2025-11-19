Cerrar X
Coahuila

Detiene Fiscalía a sospechoso de feminicidio de adolescente

Se espera que en el transcurso de las próximas horas, el presunto homicida sea ingresado al Centro de Readaptación Social varonil de Saltillo

  • 19
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General del Estado detuvo a un sujeto de 21 años de edad, quien es sospechoso de haber dado muerte a Silvia “N”, de 13 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo por la noche en el ejido Buñuelos, ubicado al sur de Saltillo.

Trascendió que el presunto feminicida fue detenido por otro delito; sin embargo, se está integrando la carpeta de investigación para hacer más sólida la acusación en contra del sujeto, quien sería una persona cercana a la víctima.

“Hay una persona que está detenida, que está asegurada por parte de la autoridad, que tenemos información para poder determinar la probabilidad en este hecho lamentable (…) de entrada les confirmo que hay un arma asegurada, de entrada les confirmo que hay una persona asegurada y que estamos continuando con la investigación de estos lamentables hechos”, dijo el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Silvia fue vista por última vez el pasado 24 de octubre en el ejido Tinajuela, y su cuerpo fue encontrado el domingo con una herida de arma de fuego, lo que le habría ocasionado la muerte.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas, el presunto homicida sea ingresado al Centro de Readaptación Social varonil de Saltillo.


