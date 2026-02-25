Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HC_Bo_Gd_VXUA_Acxir_613fdf9b05
Nacional

Detiene Semar a 'El Hacha', presunto líder criminal del CJNG

"El Hacha" es señalado como el líder de una facción en Nayarit y autoridades lo vinculan directamente con secuestros y homicidios, "cobro de piso" y huachicoleo

  • 25
  • Febrero
    2026

En un golpe estratégico contra el crimen organizado, autoridades federales detuvieron en el estado de Tlaxcala a Isaac "N", alias "El Hacha", identificado como un relevante jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura, efectuada en el municipio de Santa Cruz, fue el resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detalles de la detención

Según el comunicado oficial de la SSPC, labores de inteligencia y campo permitieron localizar al sospechoso mientras se desplazaba en un vehículo sin placas de circulación.

Durante la inspección preventiva, las fuerzas federales aseguraron diversas dosis de droga y una granada de fragmentación.

¿Quién es 'El Hacha'?

"El Hacha" es señalado como el líder de una facción criminal originaria de Nayarit y las autoridades lo vinculan directamente con la coordinación de delitos de alto impacto como secuestros y homicidios, "cobro de piso" y huachicoleo.

HCBoHoGWsAAXDAt.jpg

Continúan golpes al CJNG

Este arresto se produce en un momento crítico para la organización criminal, tras la confirmación de la muerte de su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco; así mismo, la detención ocurre bajo un clima de intensa presión diplomática.

Mientras el gobierno de Donald Trump ha sugerido la posibilidad de realizar operaciones militares contra los cárteles en suelo mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme de rechazo a cualquier intervención extranjera, privilegiando la soberanía nacional.

Los resultados de la Operación Frontera Norte

La captura de Moreno Romero se suma a los resultados de la Operación Frontera Norte, una estrategia acordada entre México y Estados Unidos para contener el flujo de narcóticos. Según el último informe gubernamental, entre febrero de 2025 y enero de 2026 se han logrado:

  • 10,929 personas detenidas.

  • 120.3 toneladas de droga decomisadas.

  • 603 kilogramos de fentanilo asegurados.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

desalojan_ciudad_judicial_cdmx_d2dd55c64a
Desalojan Ciudad Judicial tras presunta amenaza de bomba en CDMX
pleno_suprema_corte_justicia_sesionara_chiapas_4d7dcbd166
SCJN sesiona fuera de su sede por primera vez; lo hará en Chiapas
armas_eua_sheinbaum_226340dd53
Revela Sheinbaum que armas del CJNG vienen de EUA
publicidad

Últimas Noticias

consejo_combate_incendio_b23f640260
Refuerza NL coordinación con Coahuila ante temporada de incendios
jesus_elizondo_registro_propiedad_1010e3865e
Buscan fomentar cultura del registro de propiedad industrial
preparate_semana_calurosa_y_con_posibilidad_de_tolvaneras_en_nl_3c28f0a56f
Advierten por polvo y tolvaneras en la metrópoli regia
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×